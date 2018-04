Renchen – Einbruch in Bäckereifiliale

Renchen (ots) – Das in einer Bäckereifiliale der Vogesenstraße vermutete Wechselgeld hat in der vergangenen Nacht noch unbekannte Einbrecher dazu animiert, die Schiebetür des Ladens aufzuhebeln um danach die Räume nach Barem zu durchsuchen. Letztlich fanden die Langfinger in einem Büro, wonach sie gesucht hatten und verschwanden in der Nacht. Der Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro dürfte den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

