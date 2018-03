Renchen – LKW abgeschleppt

Renchen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 35 Jahre alter Lkw-Fahrer am Dienstagabend von der Fahrbahn ab. Er befuhr die L87 von Freistett kommend in Richtung Achern, als er vor dem Maiwald-Kreisverkehr nach links von der Straße abkam und mitten auf dem Kreisel stehen blieb. Aufgrund des aufgeweichten Bodens musste das Schwergewicht abgeschleppt werden, wozu auch eine kurzzeitig Sperrung der Straße notwendig war. Der glücklicherweise unverletzte Mittdreißiger verursachte einen Sachschaden von zirka 1.000 Euro am Kreisel.

