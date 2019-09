Renchen- Sachbeschädigung durch Graffiti

Anzeige

Offenburg (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Renchen in der Herrenstraße und der Kreuzgasse Häuser und geparkte Autos mit Lack besprüht. Anwohner, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Achern unter T. 07841 7066220 in Verbindung zu setzen. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro taxiert.

