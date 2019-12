Renchen/Sasbach – Unter Drogeneinfluss

Anzeige

Renchen Sasbach (ots) – Durchgeführte Verkehrskontrollen durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurden am Montagnachmittag gleich zwei Männern zum Verhängnis. Der 29 Jahre alte Fahrer eines Opel war kurz vor 15 Uhr in Renchen in der Hauptstraße unterwegs, als er einer behördlichen Überprüfung unterzogen wurde. Ferner geriet gegen 18 Uhr ein 23-jähriger VW-Lenker in das Visier der Beamten, als er in Sasbach die Straße „Im Mättich“ befuhr. war. Erfolgte Drogentests brachten ans Tageslicht, dass beide Männer unter dem Einfluss von Rauschgift hinter dem Steuer ihrer Fahrzeuge gesessen hatten. In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt und jeweils eine Blutentnahme angeordnet. Beiden droht nun unangenehme Post von der Bußgeld- und Führerscheinstelle.

