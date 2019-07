Renchen- Ulm – Alleinbeteiligt gestürzt

Anzeige

Renchen- Ulm (ots) – Weil ihm während der Fahrt eine Biene in den Hals stach, kam ein 54-jähriger Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Mann war am Sonntagnachmittag auf der Lenzengasse in Ulm unterwegs, als das Unglück passierte. Der entstandene Sachschaden am Mountainbike dürfte sich auf etwa 100 Euro belaufen.

