Renchen – Von der Straße abgekommen und verletzt

Renchen (ots) – Eine Peugeot-Fahrerin kam am Sonntagmorgen aus noch nicht geklärter Ursache auf ihrer Fahrt von Wagshurst in Richtung Renchen von der Straße ab und verletzte sich dabei leicht. Die 19-Jährige war gegen 10:25 Uhr auf der Kreisstraße 5312 nach links von der Fahrbahn abgekommen, querte einen Radweg und kam schließlich auf einem Acker zum Stehen. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt, konnte aber nach einer medizinischen Versorgung noch am gleichen Tag aus dem Klinikum Achern entlassen werden. An ihrem Auto, dass abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3894558