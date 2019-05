Renchen – Während der Gartenarbeit bestohlen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Renchen (ots) – Während ein Mann am Montagabend seine Gartenarbeiten verrichtete, hat ein dreister Dieb die Gelegenheit genutzt und aus dem Hof des Hobbygärtners dessen dort abgestelltes Mountainbike der Marke „Conway“ gestohlen. Das neuwertige Velo im Wert von über 700 Euro, ist üblicherweise im verschlossenen Carport untergebracht. Um jedoch an seine dort gelagerten Gartengeräte zu gelangen, stellte der Bestohlene das schwarze Fahrrad kurz zuvor im Hof ab. Wer den Diebstahl zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in der Straßburger Straße beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Mountainbikes geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07841 7066-0 an die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

