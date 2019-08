Renchen – Zusammengestoßen

Anzeige

Renchen (ots) – Bei einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer wurde ein Kind am Sonntagmittag leicht verletzt. Der Lenker eines Ford befuhr gegen 12:40 Uhr die Weidenstraße aus Richtung der Hauptstraße kommend, als es zum Zusammenstoß mit dem, den Schloßberg in Richtung der Weidenstraße befahrenden, Kind kam. Zur Behandlung der Blessuren wurde der Junge in das Krankenhaus nach Achern gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. /ma

