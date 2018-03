Rheinau – Betrunken unterwegs

Rheinau (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer wurde am Montagabend auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der zum einen ohne Licht und zum anderen in deutlichen Schlangenlinien auf der Hauptstraße unterwegs war. Die Tatsache, dass der Zweiradlenker kurz nach 20 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise zu Fall kam, veranlasste den Zeugen schließlich dazu, die Beamten des Polizeireviers Kehl zu alarmieren. Diese stellten im Zuge einer anschließenden Kontrolle fest, dass der 65-Jährige mit deutlich über einem Promille am Lenker seines Kraftrades gesessen hatte. Nach erfolgter Blutentnahme sieht er nun einem Strafverfahren entgegen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3901767