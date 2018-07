Rheinau – Brennende Hecke führt zu Vermisstem

Rheinau (ots) – Eine aufmerksame Anwohnerin informierte die Polizei am Dienstagmorgen über eine Person, welche leicht bekleidet und mit einer brennenden Fackel ausgestattet die Rheinwaldstraße entlanggelaufen sei und hierbei eine Hecke in Brand gesteckt hätte. Die entzündete Pflanze konnten glücklicherweise sofort gelöscht werden, sodass kein weiteres Einschreiten nötig war. Beim Antreffen des sich in einem seelischen Ausnahmezustand befindenden Mannes konnten die Ordnungshüter feststellen, dass es sich um einen seit vergangenen Sonntag vermissten 50-Jährigen aus dem Bereich Lahr handelte. Er wurde im Anschluss an eine Spezialklinik überstellt.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4011891