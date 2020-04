Rheinau – Den Karren in den Dreck gefahren

Anzeige

Rheinau (ots) – Einem Kutscher gingen am Sonntagmittag in der Hinterwaldsiedlung die Pferde durch, nachdem sie sich aus einem unbekannten Grund erschraken. Die Pferde rannten auf den angrenzenden Acker. Vor einem Graben sprang der Kutscher ab, wobei er sich am Bein Verletzungen zuzog. Die Pferde blieben unverletzt und an der Kutsche entstand lediglich ein geringer Sachschaden.

