Rheinau, Diersheim – Diebe unterwegs

Rheinau, Diersheim (ots) – Ungebetenen Besuch bekamen in den letzten Tagen mehrere Hauseigentümer in der Kirchgasse und im Fischereck. Zwischen Sonntag und Dienstag wurden aus Anbauten von bislang vier bekannt gewordenen Anwesen vor allem Elektrowerkzeuge entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter dürften die Diebstähle mutmaßlich in den Nachtstunden verübt haben. Die Beamten des Polizeiposten Rheinau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter Telefon: 07851 893-0. /ag

