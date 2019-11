Rheinau, Diersheim – Diebstahl von Werkzeug

Anzeige

Rheinau, Diersheim (ots) – Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht auf Freitag gegen 01:00 Uhr nach Überwindung einer Metalltüre in eine Garage eines Anwesens in der Straße `Grüneck` eingedrungen. Das Interesse des Täters galt den dort vorgefundenen Arbeitsgeräten, Werkzeugmaschinen und einem E-Bike der Marke Kettler. Von Beute und Täter fehlen seither jede Spur. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens liegt bei circa 6.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden unter der Rufnummer: 07844 91149-0 an die Beamten des Polizeipostens Rheinau erbeten.

/am

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4454618 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4454618