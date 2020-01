Pferd muss nach Verkehrsunfall in Rheinau eingeschläfert werden – drei Personen verletzt

Anzeige

Zwei Pferde sind am Samstagnachmittag im Ortsteil Hohbühn ausgerissen. Ausgerechnet auf der L75 liefen sie bei Dunkelheit in Richtung Linx. Während eines der Pferde von seinem Besitzer eingefangen werden konnte, geriet das andere vor ein fahrendes Auto.

Die 61-jährige Fahrerin eines VW Golf konnte auf ihrer Fahrt von Linx nach Hohbühn dem Tier nicht mehr ausweichen und erfasste es. Ein hinter dem Golf fahrender Audi konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Golf auf.

Das Pferd wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste von einer Tierärztin eingeschläfert werden. Die Golf-Fahrerin und ihr Beifahrer erlitten einen Schock. Sie wurden ins Klinikum Kehl eingeliefert. Die 31-jährige Audi-Fahrerin musste ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Während am Golf Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, beläuft sich der Schaden am Audi auf etwa 4.000 Euro.

pol/BNN