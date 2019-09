Rheinau – Durch Hundebiss verletzt

Anzeige

Rheinau (ots) – Für alle Beteiligten völlig überraschend hat ein Hund am Sonntagabend in der Hauptstraße zweimal zugebissen. Der Hund lag vor seiner Betreuerin am Boden und biss gegen 19:15 Uhr aus dem Nichts einen vorbleilaufenden 55-Jährigen. Das Verhalten des Vierbeiners ist bislang nicht erklärbar und bedarf weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl. Der Fußgänger wurde verletzt und musste sich zur Behandlung ins nächste Krankenhaus begeben.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4363580