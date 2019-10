Rheinau – Einsatz des Rettungshubschraubers

Anzeige

Rheinau (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der L75 zwischen Rheinbischofsheim und Hohbühn musste ein Rollerfahrer mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein 45 Jahre alter Fahrer eines Skoda kurz vor 6:30 Uhr im Zuge eines Abbiegevorgangs die Vorfahrt des Zweiradlenkers missachtet, erfasste ihn seitlich und schleuderte ihn so auf die Fahrbahn. Die Landstraße musste währende der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Arbeit an der Unfallstelle. Der durch die Kollision verursachte Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

