Rheinau, Freistett – Arbeitsunfall mit Gabelstapler

Rheinau (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag verletzte sich der Fahrer eines Gabelstaplers schwer. Der 59 Jahre alte Mann übersah bei Arbeiten auf einem Betriebsgelände in der Rheinstraße eine oberirdische Betonkonstruktion und blieb mit dem ausgefahrenen Hubgerüst an dieser hängen. Durch den abrupten Fahrtabbruch prallte der Endfünfziger gegen die Scheibe des Staplers und zog sich diverse Verletzungen zu. Zur medizinischen Behandlung wurde er in das Krankenhaus nach Offenburg gebracht. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. /ma

