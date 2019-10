Rheinau, Freistett – Fahndung nach Einbruch

Anzeige

Rheinau, Freistett (ots) – Zwei Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Anwesen in der Tiefentalstraße eingebrochen. Durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss gelangten die ungebetenen Besucher in das Innere des Gebäudes und durchsuchten hier mehrere Räume. Ein aufmerksamer Nachbar wurde auf das kriminelle Treiben aufmerksam und verständigte die Polizei. Das Duo flüchtete jedoch noch vor dem Eintreffen der Beamten zu Fuß in ein angrenzendes Maisfeld. Im Rahmen der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Sie blieb jedoch ohne den erhofften Erfolg. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau haben die Ermittlungen aufgenommen.

