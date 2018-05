Rheinau, Freistett – Geldautomat im Visier, Zeugen gesucht

Rheinau, Freistett (ots) – In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte versucht einen Geldautomaten in der Straße „Am Glockenloch“ aufzubrechen. Die Einbrecher gelangten kurz vor 2 Uhr über eine rückwärtige Tür in das Innere des Automatenraums und versuchten vergeblich mit Hebelwerkzeugen an „Bares“ zu gelangen. Unverrichteter Dinge mussten die Langfinger ihr Vorhaben aufgeben und ohne Beute weiterziehen. Der hierbei angerichtete Sachschaden dürfte in die Tausende gehen. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum vorliegenden Fall werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 erbeten.

