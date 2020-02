Rheinau, Freistett – Hinweise nach Einbruch erbeten

Anzeige

Rheinau (ots) – Nach einem Einbruch am Freitagabend in ein Haus in der Neuländstraße haben die Beamten des Polizeipostens Rheinau und der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Der bislang unbekannte Dieb dürfte nach vorgefundener Spurenlage zwischen 19 Uhr und 20 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung des Anwesens eingestiegen sein. Im Innern des Gebäudes durchwühlte der Eindringling mehrere Räumlichkeiten und erbeutete hierbei Goldschmuck. Vom Einbrecher und dem Diebesgut fehlt seither jede Spur. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 07844 91149-0 an die Ermittler des Polizeipostens Rheinau erbeten.

