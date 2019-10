Rheinau, Freistett – Motorradfahrer schwer verletzt

Anzeige

Rheinau, Freistett (ots) – Zu einer vorübergehenden Vollsperrung der L75 zwischen Rheinbischofsheim und Freistett kam es am Mittwochnachmittag aufgrund eines Verkehrsunfalls. Bei einem Überholmanöver kollidierte ein Motorradfahrer gegen 13:30 Uhr mit einem entgegenkommenden Peugeot und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde zur Behandlung anschließend in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war des Weiteren eine gründliche Reinigung der Fahrbahn von Nöten. An Motorrad und Auto entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. /me

