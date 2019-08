Rheinau, Freistett – Schwer verletzter Motorradfahrer

Anzeige

Rheinau, Freistett (ots) – Wegen eines abbiegenden Fahrzeuges wurde am Dienstagnachmittag ein 63 Jahre alter Motorradfahrer am Ortsausgang Freistett in Richtung Memprechtshofen schwer verletzt. Eine Autofahrerin war gegen 14 Uhr, aus Richtung Memprechtshofen kommend, nach links auf den Parkplatz abgebogen und übersah dabei offensichtlich den entgegenkommenden Harley-Fahrer. Dieser prallte in die Beifahrerseite des vor ihm querenden VW. Durch den Zusammenstoß wurde er schwer verletzt, abgewiesen und rutschte über die Fahrbahn nach links in den Grünstreifen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann ins Offenburger Klinikum gebracht. Wegen ausgelaufenem Benzin des Motorrads war die Feuerwehr Rheinau mit einem Fahrzeug im Einsatz. Die Harley musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Volkswagens erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4360444