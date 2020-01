Rheinau, Freistett – Überrumpelt und bestohlen, Hinweise erbeten

Anzeige

Rheinau (ots) – Ein bislang unbekanntes Paar hat am Freitagmittag eine 74 Jahre alte Frau in dreister Weise überrumpelt und ihr die Handtasche gestohlen. Die Seniorin war in einem Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße einkaufen, als sie gegen 13:50 Uhr plötzlich von einem circa 40 bis 45 Jahre alten und etwa 190 Zentimeter großen Mann angesprochen wurde. Der mutmaßliche Südländer behauptete, dass die 74-Jährige angeblich einen Joghurtbecher habe fallen lassen. Als sich die Angesprochene umdrehte, nutzte eine als 20 bis 25 Jahre alte und etwa 160 Zentimeter groß beschriebene Komplizin die Situation blitzschnell aus und entwendete die am Einkaufswagen hängende, schwarze Damenhandtasche der älteren Frau. Genauso schnell, wie die Diebin zugegriffen hat, war das Duo im Anschluss an die Tat aus dem Geschäft verschwunden. In der kleinen Damenhandtasche der Bestohlenen befand sich ein roter Geldbeutel mit Bargeld und Ausweispapiere. Von den Dieben fehlt seither jede Spur. Der Mann hatte schwarze, kurze Haare und trug eine schwarze Softshell-Jacke. Die Frau hatte schwarze, längere Haare, trug eine bis zu den Knien reichende schwarze Jacke und führte eine beige Tasche mit sich, ähnlich einer Strandtasche. Auch sie wurde als Südländerin beschrieben. Wer Hinweise zu dem nun gesuchten Pärchen oder ein von ihnen möglicherweise genutztes Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07844 91149-0 an die Beamten des Polizeipostens Rheinau.

