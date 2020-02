Rheinau, Honau – Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Anzeige

Rheinau (ots) – Ein Unfall hat am Donnerstagmittag in der EDF-Straße zu einem Leichtverletzten und rund 40.000 Euro Sachschaden geführt. Ein 34 Jahre alter VW-Fahrer wollte hierbei gegen 13:20 Uhr von einem Parkstreifen in Höhe des Honauer Baggersees nach links in die EDF-Straße einfahren und kollidierte hierbei mit einem in Richtung Norden fahrenden Mazda eines Gleichaltrigen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Mazda von der Fahrbahn geschleudert. Während der mutmaßliche Unfallverursacher ohne Blessuren davonkam, musste sich der Mazda-Lenker zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Die stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4532978 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4532978