Rheinau, Honau – Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik

Rheinau, Honau (ots) – Aufgrund schwerer Verletzungen musste ein 36 Jahre alter Mann nach einem Unfall am Montagabend mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Offenburg gebracht werden. Der Leichtkraftrad-Fahrer war gegen 18:35 Uhr auf der K5373 von Honau kommend in Richtung Leutesheim unterwegs, als ein entgegenkommender VW-Fahrer nach links abbiegen wollte und es zur Kollision kam. Während der 34 Jahre alte Autofahrer ohne Blessuren davonkam, zog sich der Zweiradfahrer schwere Verletzungen zu. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

