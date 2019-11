Rheinau, Linx – Fahrrad gestohlen, Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Rheinau, Linx (ots) – Die Beamten des Polizeipostens Rheinau erhoffen sich nach einem Fahrraddiebstahl am Sonntag in der Holzhauser Straße Hinweise aus der Bevölkerung. Dort wurde in der Zeit zwischen 2 Uhr und 11 Uhr ein anthrazitfarbenes Mountainbike der Marke ,Nakamura‘ aus einem Holzschopf entwendet. Mögliche Zeugen, insbesondere Besucher einer zur Tatzeit in der Nähe stattgefundenen Veranstaltung, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07844 91149-0 bei den Ermittlern.

