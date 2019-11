Rheinau, Linx – Nach Raub Zeugen gesucht

Anzeige

Rheinau, Linx (ots) – Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt im Umfeld einer Fasnachtsveranstaltung, sind die Beamten der Kriminalpolizei nun auf der Suche nach möglichen Zeugen. In den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 5 Uhr war es zu der Tat gekommen, nachdem ein 22-Jähriger Festbesucher offenbar auf dem Parkplatz einer Halle in der Straße `Im Hözel´ nach einer Mitfahrgelegenheit suchte. Dabei traf er auf drei unbekannten männliche Personen, die ihn nach seiner Ansprache schlugen, traten und ihm offenbar Geldbeutel und Smartphone abnahmen. Die drei Angreifer waren zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß, dunkel bekleidet, trugen Bart und waren -so die Beschreibung- südländischer Herkunft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 in Verbindung zu setzen.

