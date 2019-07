Rheinau/Linx – Schaden verursacht und geflüchtet

Anzeige

Rheinau Linx (ots) – In dem Zeitraum von Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 6 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein motorisiertes Zweirad, einen am Fahrbahnrand geparkten Pickup. Der Vorfall ereignete sich in der Holzhauser Straße in Rheinau. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern, welcher ungefähr 2.000 bis 3.000 Euro beträgt. Nun suchen die Beamten des Polizeipostens Rheinau den Unfallverursacher. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07844/91149-0 entgegengenommen.

/gü

