Rheinau-Linx – Vekehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Rheinau-Linx (ots) – Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen kam am heutigen Sonntag, gegen 17:00 Uhr, ein 73-jähriger Ford-Fahrer von der Fahrbahn der Holzhauser Straße in Linx ab. Der Fahrer fuhr in ein dortiges Buswartehäuschen und einen geparkten Pkw. Der 73-jährige Fahrer wurde in eine umliegende Klinik eingeliefert. Das Buswartehäuschen wird komplett beschädigt, an den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 bis 60.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3916938