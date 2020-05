Rheinau, Linx – Verpuffung fordert Sachschaden

Anzeige

Rheinau (ots) – Den Einsatz der Feuerwehr und der Polizei zog eine Verpuffung auf einem Betriebsgelände in der Straße `Am Erlenpark´ am Mittwochmorgen nach sich. Gegen 11:25 Uhr wurden die Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei darüber informiert, dass es zu einer Verpuffung im Bereich eines Holzhäckslers gekommen sei. Dieser folgte eine weitere. Feuerwehren aus Rheinau und Kehl waren mit den Löscharbeiten beschäftigt, ebenso waren Beamte des Polizeipostens Rheinau und des Polizeireviers Kehl im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4590446 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4590446