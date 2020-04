Rheinau – Mit Auto kollidiert

Anzeige

Rheinau (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstagmorgen in der Renchener Straße wurde ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei hat der Mann kurz nach 9 Uhr im Einmündungsbereich der Gartenstraße zur Renchener Straße die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtet und kollidierte mit dessen Pkw. Der 59-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Es entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.

