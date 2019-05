Rheinau – Mit Rennrad gestürzt

Anzeige

Rheinau (ots) – Eine Rennradfahrerin zog sich bei einem Sturz am Donnerstagmittag schwere Verletzungen zu. Die 55-Jährige war gegen 13 Uhr auf der Hornisgrindestraße unterwegs, als sie auf Höhe der Abzweigung nach Memprechtshofen ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Reifen am Bordstein hängen blieb und stürzte. Zur Behandlung wurde die Mittfünfzigerin in das Klinikum nach Achern gebracht.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4260661