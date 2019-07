Rheinau – Mit Roller Unfall verursacht

Anzeige

Rheinau (ots) – Nach einem Verkehrsunfall durch eine Zweiradfahrerin am Dienstagabend, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen gegen die Fahrerin aufgenommen. Die Frau war gegen 20:45 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Freistett und Diersheim unterwegs, als sie im Bereich eines Sees auf nahezu gerader Strecke mit ihrem Motorroller alleinbeteiligt zu Fall kam und sich verletzte. Da unter anderem Alkoholgeruch wahrgenommen und ein Alkoholtest wegen Verletzungen nicht durchgeführt werden konnte, musste in einer Klinik eine Blutprobe zur Klärung dieser Tatsache entnommen werden. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass die Frau nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die weiteren Ermittlungen der Kehler Beamten sollen dies nun klären. An ihrem Zweirad entstand ein Schaden von rund 750 Euro.

