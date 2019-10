Rheinau, Rheinbischofsheim – Skoda-Fahrer nach Unfallflucht gesucht, Hinweise erbeten

Anzeige

Rheinau, Rheinbischofsheim (ots) – Die Beamten des Polizeipostens Rheinau hoffen nach einer Unfallflucht am frühen Mittwochabend in der Renchener Straße auf Hilfe aus der Bevölkerung. Wie den Ermittlern am Freitagvormittag zur Anzeige gebracht wurde, soll der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen Skoda, möglicherweise des Typs „Superb oder Oktavia“ gegen 18:20 Uhr in Höhe der Niedermattenstraße auf die Gegenfahrspur geraten sein, sodass ein entgegenkommender, in Richtung L 75 fahrender VW-Lenker, ruckartig nach rechts ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Der 23-jährige VW-Fahrer prallte hierbei mit den beiden rechten Reifen gegen die erhöhte Bordsteinkante und handelte sich hierdurch einen Schaden von etwa 3.000 Euro ein. Der als älterer Mann mit weißem Vollbart beschriebene, mutmaßliche Unfallverursacher fuhr entgegen seinen gesetzlichen Pflichten einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise zu dem nun gesuchten Skoda und/oder dessen Fahrer werden unter der Rufnummer: 07844 91149-0 erbeten.

