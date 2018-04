Rheinau – Überschlagen

Rheinau (ots) – Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Montagabend gegen 21 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg. Der 18-jährige Lenker des Wagens befuhr mit mehreren Mitfahrern den Weg von der Linxer Straße kommend in Richtung Rheinau-Linx, als er in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund der fehlenden Fahrpraxis, in den Grünstreifen abkam. Durch das Gegensteuern überschlug sich das Auto und kam im angrenzenden Acker auf den Rädern zum Stehen. Der 18-Jährige und seine 17 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur Behandlung in das Krankenhaus nach Achern gebracht. Die auf der Rückbank sitzenden Beifahrer begaben sich im Anschluss zur Sicherheit ebenfalls in ein Krankenhaus. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

