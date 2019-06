Rheinbischofsheim – Nach Unfall davongefahren

Anzeige

Rheinbischofsheim (ots) – Ein 56 Jähriger parkte am Freitag gegen 13.50 Uhr seinen schwarzen VW Jetta in der Straße „Im Quan“ in Rheinbischofsheim. Als er etwa eine Stunde später zu seinem Wagen zurückkam, stellte er vorne links am Kotflügel und am Außenspiegel Beschädigungen und frische weiße Lackantragungen fest. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nehmen die Beamten des Polizeipostens Rheinau unter der Telefonnummer: 07844 91149-0 entgegen. /ag

