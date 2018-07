Rheinmünster – „Jawort“ unter polizeilicher Aufsicht

Rheinmünster (ots) – Eine Veranstaltung der etwas anderen Art überwachten Beamte des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster am späten Montagabend. Auf einer Besucherterrasse des Flughafens hatte ein Mann für seine von einer Urlaubsreise zurückgekehrten Angebetete eine ganz besondere Überraschung in petto. Die Frau wurde zunächst von Freundinnen unter einem Vorwand zu der Terrasse gelockt. Hier trat ihr dann ihr Partner und zukünftiger Verlobter vor einem Herz aus Teelichtern entgegen und bat um Ihre Hand. Unter jubelndem Beifall seitens der mitangerückten Entourage nahm die Herzensdame den Antrag an. Die Ordnungshüter zeigten sich sowohl mit dem Ergebnis als auch dem störungsfreien Verlauf der Ansammlung zufrieden.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4010895