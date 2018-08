Rheinmünster – Alkoholunfall

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Ein 21-Jähriger steuerte seinen Mercedes mit weiteren drei Insassen am Sonntagmorgen gegen 02 Uhr zischen Moos und Hildmannsfeld vermutlich aufgrund von konsumiertem Alkohol und überhöhter Geschwindigkeit in einen Graben. Von dort aus überfuhr er noch ein Begrüßungsschild der Gemeinde sowie ein Verkehrszeichen, bevor er schließlich an einem neben der Straße abgestellten VW Polo zum Stehen kam. Der mit ca. 1 Promille alkoholisierte Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Versorgung wieder verlassen konnte. Eine Blutprobe sowie seinen Führerschein musste er noch in der Nacht abgeben. Die Mitfahrer blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro. /rd

