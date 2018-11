Rheinmünster – Anwohnerin nach Küchenbrand leicht verletzt

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Die Bewohnerin eines Anwesens in der Eisenbahnstraße hat am Sonntagmittag unverhofften ´Besuch´ von Feuerwehr und Polizei erhalten. Die Blaulichtfraktionen mussten sich kurz vor 13 Uhr in Bewegung setzen, da Zeugen starke Rauchentwicklung in der Wohnung der Frau gemeldet hatten. Im Zuge der darauffolgenden Überprüfung konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Dame hatte das Mittagessen auf dem Herd vergessen, wodurch sich der Mittagstisch in Rauch aufgelöst hatte. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Köchin zog sich leichte Verletzungen zu, sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

