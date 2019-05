Rheinmünster, Baden Airpark – „Sturzflug“

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Die Flugreise eines 49-Jährigen verlief am heutigen Morgen nicht ganz wie geplant. Der Mann hatte scheinbar versucht seine Flugangst mit Alkohol zu bekämpfen und sich möglicherweise in der Dosierung verschätzt. Mit einem später gemessenen Atemalkoholwert von knapp drei Promille endete das geplante Verdrängungsmanöver mit einem Sturzflug auf dem Parkplatz des Flughafens. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die hierdurch entstandenen Blessuren des Endvierzigers. Seinen Rausch musste er schlussendlich zum eigenen Schutz in der Gewahrsamszelle des Polizeipostens ausschlafen. Die auf dem Flugplatz wartende Maschine musste ohne den Urlauber abheben.

