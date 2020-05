Rheinmünster – Baumstumpf in Brand geraten

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Ein brennender Baumstumpf im Bereich der Polder-Info-Tafeln an der L85 in Greffern, rief am Sonntag, kurz nach 15 Uhr, Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinmünster sowie des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster auf den Plan. Eine vermutlich achtlos weggeworfene Zigarette könnte für das Entfachen des Feuers ursächlich gewesen sein. Der Brand konnte gelöscht werden, ein Sachschaden entstand nicht.

