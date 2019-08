Rheinmünster – Beim Einsteigen überrascht

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Während dem Einsteigen in eine Wohnung in der Winnipeg Avenue wurde ein noch Unbekannter von der Bewohnerin überrascht. Diese kehrte am Mittwoch gegen 21 Uhr zeitgleich in ihre `vier Wände` zurück. Der ungebetene Besucher konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung durch Beamte des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster unerkannt entkommen. Gestohlen wurde nichts. /ma

