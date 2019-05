Rheinmünster – Beschimpft

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Das herablassende Verhalten einer 32 Jahre alten Reisenden am Mittwochmittag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hat für die Frau nun ein juristisches Nachspiel. An einer Kontrollstelle für Fluggäste veranlasste sie wohl der Hinweis einer Luftsicherheitsassistentin, mitgeführte Flüssigkeiten ordnungsgemäß verpacken zu müssen, dazu, die Angestellte in portugiesischer Sprache massiv zu beleidigen. Nach der Hinzuziehung der Beamten des örtlichen Polizeipostens musste sie eine Kaution bezahlen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4271892