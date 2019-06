Rheinmünster – Bodenhaftung verloren

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Nachdem ein 40 Jahre alter Autofahrer in der Nacht auf Dienstag mit seinem Wagen zunächst die Bodenhaftung verloren hatte, wurde er durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Kehl schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der unter Alkoholeinfluss stehende BMW-Lenker war kurz vor 2:30 auf dem für Autos gesperrten Rheindamm unterwegs. Möglicherweise erhielt der 40-Jährige nach wenigen Hundert Metern die Erleuchtung seiner widerrechtlichen Fahrt und wollte wenden. Beim Wendeversuch kam der Nachtschwärmer allerdings mit seiner Hinterachse vom Rheindamm ab, wodurch die Antriebsachse den Bodenkontakt verlor und sich die Pferdestärken des Wagens somit nicht mehr auf den Untergrund übertragen konnten. An eine Fortsetzung der Fahrt war nicht mehr zu denken. Der 40-Jährige nahm sein Schicksal an und legte sich auf dem Fahrersitz schlafen, bis er von den hinzugerufenen Polizisten aus seinen Träumen gerissen wurde. Über 2,5 Promille lassen den Grund für den Tiefschlaf sowie der nächtlichen Irrfahrt erahnen. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

