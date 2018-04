Rheinmünster – Einbruch verhindert

Rheinmünster (ots) – Eine 59-jährige Zeitungsausträgerin hat in der Nacht auf Montag wohl einen Einbruch in der Mittelstraße vereitelt. Gegen 3:45 Uhr versuchten dort zwei unbekannte Tatverdächtige die Eingangstür eines Lagerraums zu öffnen, worauf sie jedoch von der unerwarteten Zeugin gestört wurden und sofort flüchteten. Lediglich ein Sachschaden an der Tür von etwa 50 Euro ist zu beklagen. Die Ermittlungen nach den Unbekannten wurden aufgenommen.

