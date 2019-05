Rheinmünster – Fahrräder aus Garage gestohlen, Zeugen gesucht

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Ein bislang unbekannter Dieb hat im Zeitraum vom Dienstag, 30. April, bis am Freitag, 3. Mai, aus der Garage eines Anwesens „Im Erlengrund“ insgesamt drei Fahrräder im Wert von knapp 2.000 Euro gestohlen. Es handelte sich hierbei um ein schwarz-blaues Mountainbike der Marke „Conway“ sowie zwei Trekkingräder der Hersteller „Conway“ und „Victoria“. Wie der Einbrecher in die Garage gelangen konnte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 mit den Beamten des Polizeireviers Bühl in Verbindung.

