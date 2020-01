Unfall am Karlsruher Flughafen: Transporter kollidiert mit Düsenjet

Anzeige

Hoher Sachschaden entstand am Montagmorgen auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: Ein Transporter ist mit einem abgestellten, zweimotorigen Düsenjet kollidiert. Der internationale Flugbetrieb war nicht beeinträchtigt.

Grund für die Kollision war nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg ein nicht ordnungsgemäß abgestellter Privatjet und ein Fahrfehler der Fahrzeugführerin einer Fremdfirma, die mit einem Transporter im Bereich eines Hangars auf einer Betriebsstraße unterwegs war.

Die Frau ist gegen 8 Uhr beim Passieren des Flugzeugs im Bereich der privaten Luftfahrt mit ihrem Wagen an dem linken Flügel angestoßen. Hierbei entstand an dem Auto ein Totalschaden. Die Frau musste laut Reinhold Schell, Postenleiter am Flughafen-Polizeiposten, in stationärer Unterbringung zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden.

Jet muss abgeschleppt werden

Der Privatjet wurde ebenfalls stark beschädigt, die Rede ist von einem mindestens sechsstelligen Betrag. Der Düsenjet mit etwa zehn Sitzplätzen ist nicht mehr flugfähig, er musste abgeschleppt werden. Der Jet war auf dem Weg von der Schweiz nach Prag – mit Zwischenstopp auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, wo ein Passagier abgesetzt wurde.