Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden: Flughafenterminal nach Brandalarm geräumt

Am Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, hat die Brandmeldeanlage im Ankunfts- und Abflugterminal des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden ausgelöst. Das Terminal wurde sofort geräumt, 300 Personen mussten ins Freie geleitet werden.

Dies klappte reibungslos dank guter Zusammenarbeit des Flughafenpersonals, der Polizei, Bundespolizei und Zoll, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Von den eingesetzten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden wurde kein Brand festgestellt, es dürfte sich um einen technischen Defekt an der Brandmeldeanlage handeln, so die Polizei. Anschließend wurde der Flughafenbetrieb um 18.40 Uhr wieder aufgenommen.

(ots/BNN)