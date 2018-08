Rheinmünster, Greffern / Lichtenau – Autoaufbrecher unterwegs

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Unbekannte machten sich im Verlauf des Sonntagnachmittags an einem geparkten Pkw in Greffern zu schaffen. Zwischen 15 Uhr und 20 Uhr wurde in der Tullastraße, zwischen dem Yachthafen und dem ehemaligen Kieswerk, an einem Chevrolet die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und so eine im Wagen versteckte Geldbörse erbeutet. Ob dieselben Langfinger auch für einen gleichgelagerten Vorfall in der Rheinuferstraße in Lichtenau verantwortlich waren, müssen die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl zeigen. Hier hatten es die ungebetenen Besucher zwischen 14 Uhr und 16.45 Uhr auf eine im Fußraum befindliche Handtasche abgesehen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4026927