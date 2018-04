Rheinmünster, Greffern – Von Haustür zu Haustür

Rheinmünster (ots) – Ein Anwohner der Straße `Im Unterfeld´ bemerkte am Sonntagmorgen einen Mann, der im Wohngebiet von Haus zu Haus ging und an den Gebäuden klingelte. Die Beamten des Polizeireviers Bühl konnten den 39-Jährigen in der Tulpenstraße antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Augenscheinlich war der Mann unterwegs, um an den Türen zu betteln. Nach einem Platzverweis musste er seine Tätigkeit einstellen. Die Polizei rät bei solchen Vorfällen keine Fremden in das Haus zu lassen. Im Zweifelsfall holen Sie sich bei Nachbarn Hilfe oder rufen Sie die Polizei.

